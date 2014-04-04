Командира тральщика «Черкаси» нагороджено знаком «За заслуги перед містом Черкаси»



Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської міськради, такої ж нагороди вже удостоєно шестеро видатних людей, чиї життя та діяльність пов’язано з Черкасами – поет Микола Негода, народний артист України Анатолій Пашкевич, Герой Радянського Союзу Олександр Тканко, народний лікар України Олександр Сасим, народна артистка України Ольга Павловська та колишній ректор ЧДУ Федір Боєчко.

Прізвища нагороджених пам`ятним знаком заносяться до Книги слави міста Черкаси, а їхні фотознімки розміщуються у Галереї слави міста.

Урочисте нагородження командира тральщика пам’ятним знаком відбудеться4 квітня а Соборній площі під час зустрічі громади з екіпажем тральщика «Черкаси».