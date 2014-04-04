Кримські сепаратисти чекають 6 мільйонів туристів цього року

Про це повідомила сьогодні журналістам міністр курортів і туризму самопроголошеної республіки Крим Олена Юрченко.

"У минулому році на території Криму відпочили 6 мільйонів туристів, 65% з них - це був, звичайно, внутрішній туризм, це були громадяни України. Але ми віримо, що Росія нас не підведе і приїдуть відпочивати до нас, тому менше 6 мільйонів точно не буде", - сказала вона.

Читайте такожРозмова послів РФ: Крим забрали, попереду - Аляска

В рамках виступу на Міжнародному туристичному форумі "Великий Урал" в Єкатеринбурзі Юрченко зазначила, що в Криму до туристів ставляться гостинно і з розумінням, повідомляє РИА Новости.

"Крим - це територія, де не треба думати про те, що вас оштрафують, якщо вночі після знайомства з кращими марками винних підвалів ви залізете у фонтан на центральній площі і закричите "Крим, я люблю тебе!" - сказала Юрченко.

Юрченко зазначила, що туристичний сезон стартує на півострові вже 1 травня. За її словами, для туристів будуть діяти знижки від 10 до 25% на проживання в готелях.