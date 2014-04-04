У Чернігові підприємства та установи надали допомогу армії на 303 тисячі гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання міського оперативного штабу повідомив заступник начальника штабу Станіслав Віхров.

За його словами, допомога надана одягом, продуктами харчування, побутовою технікою, дрібним господарським інвентарем, медикаментами тощо.

"Матеріальні цінності безпосередньо передано командирам військових частин з рук в руки", - підкреслив Віхров.

Найбільше допомогли військовим медичні заклади регіону, управління охорони здоров'я міської ради, а також підприємства. Крім того, творчі колективи міста вже проводять для військових частин концертні програми.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 3 квітня на рахунки Міністерства оборони України в рамках акції “Підтримай Українську армію” від юридичних і фізичних осіб надійшло понад 80 млн грн.