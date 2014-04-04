Неіснуючий лікар з Одеси поскаржився російському телеканалу на військові побори

У п'ятницю ввечері в ефірі російського телеканалу НТВ вийшов сюжет під назвою «Одеських лікарів змушують віддавати зарплатню на потреби української армії». У сюжеті розповідається про те, що одеських медиків у «добровільно-примусовому порядку» змушують перерахувати одноденний заробіток Міноборони, повідомляє Думская.net.

Зокрема, Андрій Тіхоміров, якого представлено глядачам як лікаря обласного онкологічного диспансеру, розповідає наступне: «Всім оголосили, що ми повинні або зобов'язані, не знаю, як це сказати, напевно, в добровільно-примусовому порядку зі своєї зарплатні, грубо кажучи, один робочий день виділити на потреби нашої української армії. Багато хто боїться показувати такі корінці, розповідати, що вони підписували, бо це аж до звільнення».

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Репортери "Думской" звернулися за роз'ясненнями до Сергія Калинчука, заступника губернатора, який курирує серед іншого заклади охорони здоров'я. Чиновник запевнив, що жодних подібних акцій, ніякого організованого збору коштів, «навіть по п'ять гривень, не кажучи вже про одноденну зарплатню», в медичних установах області не проводиться.

Крім того, за інформацією Сергія Калінчука, людина на ім'я Андрій Тіхоміров в обласному онкологічному диспансері не працює. Не відповідає дійсності інформація й про звільнення.

Те ж говорить і головлікар диспансеру Микола Добровольський.

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Примітно, що останнім часом багато одеських користувачів соціальних мереж почали отримувати непристойні пропозиції від людей, які видаються російськими журналістами. Їм пропонується за винагороду інсценувати і знімати на мобільні телефони провокаційні сюжети, наприклад, про те, як бойовики «Правого сектора» б'ють ветеранів.

Нагадаємо, нещодавно трансляція телеканалу НТВ в Україні була заборонена.

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