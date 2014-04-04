ПР планує позбавити повноважень керівників 8 регіональних парторганізацій

Про це повідомляється на офіційному сайті ПР.

Президія, "заслухавши інформацію про ситуацію, що склалася в окремих регіональних організаціях Партії регіонів", керуючись Статутом, вирішила рекомендувати Політраді партії "розглянути питання про дострокове припинення повноважень керівних органів та керівних осіб Київської міської (Анатолія Голубченка), Вінницької (Івана Мовчана), Житомирської (Сергія Рижука), Київської (Юрія Бойка), Кіровоградської (Сергія Ларіна), Одеської (Миколи Скорика) та Чернівецької (Михайла Папієва) обласних організацій".

Читайте такожЕкс-віце-прем'єр Бойко задекларував 440 тисяч доходу і ВАЗ 1978 року