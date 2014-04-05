Аваков обурений, що суд відпустив організатора розстрілу поста ДАІ

Об этом он сказал в эфире программы "Шустер LIVE", пишет Украинская правда.

"Люди, які здійснили це вбивство - жорстоке, але не безглузде, з явно провокативною метою зірвати стабілізацію - були арештовані. Проти них є всі докази", - розповів Аваков.

"І сьогодні ввечері одного з них - організатора цього вбивства - апеляційний суд відпустив. Відпустив з незрозумілих мені причин - чи то злякавшись тиску, чи то взявши гроші", - додав він.

"Особисто глава Київського апеляційного суду, я це як міністр заявляю, абсолютно вчинив неадекватно - змінив запобіжний захід "арешт" на запобіжний захід "вільний" без будь-яких обмежень. І я не розумію такого правосуддя. У нас хворе правосуддя. І ми не вийдемо з цієї ситуації, ми не отримаємо справедливої ​​відплати, поки у нас так буде працювати суд", - підкреслив міністр.

Як відомо, 2 березня вночі у КП "Бровари" було скоєно вбивство трьох співробітників Державної автомобільної інспекції МВС України в Києві.