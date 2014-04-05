У Криму затримали фанів "Дніпра"

У фанів відібрали мобільні телефони і «звинувачують» їх у належності до «Правого сектору», повідомляє сайт клубу.

Одному з фанатів все ж вдалося зв'язатися з материком і змалювати ситуацію.

Нагадаємо, дніпропетровський «Дніпро» з рахунком 2:0 виграв у «Таврії» в Сімферополі матч 24-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги, який став першим в цьому місті в 2014-му році.