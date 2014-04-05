У Криму затримали фанів "Дніпра"
18:17, 05 квітня 2014Політика
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Частину вболівальників «Дніпра», які вирушили підтримати команду на матч з Таврією в Сімферополь, затримали в міліції Криму.
Дніпро переграв Таврію, фанів заарештували / fcdnipro.ua
У фанів відібрали мобільні телефони і «звинувачують» їх у належності до «Правого сектору», повідомляє сайт клубу.
Одному з фанатів все ж вдалося зв'язатися з материком і змалювати ситуацію.
Нагадаємо, дніпропетровський «Дніпро» з рахунком 2:0 виграв у «Таврії» в Сімферополі матч 24-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги, який став першим в цьому місті в 2014-му році.
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