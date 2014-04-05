Валенса вважає, що Путіна треба судити в Гаазі

21:52, 05 квітня 2014
Політика
51 0

Колишній президент Польщі, лауреат Нобелівської премії Миру Лех Валенса вважає, що потрібно створити світову Комісію солідарності, яка змусить президента Росії Володимира Путіна виконувати міжнародні домовленості.

Лех Валенса рассказал, что надо делать с Путиным / Фото : REUTERS

Про це він сказав в інтерв'ю Rzeczpospolita, повідомляє Цензор.НЕТ.

«Я чекаю, коли світ відповість Путіну по-чоловічому. Зараз всі використовують якісь комбінації», - сказав Валенса, відповідаючи на питання, чи погодився світ на анексію Криму Росією.

Він радить «побудувати світову «Солідарність», тільки більш сучасну». «Тихенько потрібно запитати кожну країну: «Що ви, насправді щиро, можете зробити для України?». Таким чином ми б знали, як ми можемо боротися і хто є нашим союзником», - сказав Валенса.

Читайте такожМеркель пообіцяла Путіну подальшими санкціямиВін зазначив, що світ у жодному разі не повинен погодитися на поділ України. «Світ повинен знайти в собі солідарну силу, яка змусила б Путіна вести себе гідно XXI століття», - сказав екс-президент Польщі.

Він вважає, що введення санкцій проти Росії мало. «Треба розібратися, що з російським газом і товарообігом. Чи можемо ми собі дозволити виключити Росію з економічного життя. Потрібно створити Комісію Солідарності, яка отримає певні зобов'язання від кожної країни світу і буде стежити, щоб кожна з цих країн їх реалізувала», - сказав Валенса.

На його думку, світ не може пробачити Путіну жертви на Майдані у Києві і втрату Україною частини території, «тому що це погано закінчиться для всіх».

Читайте такожКрим призведе до падіння Путіна, як Афганістан призвів до падіння радянського режиму - ТурчиновВаленса також вважає, що, крім створення Комісії солідарності, Путіну потрібно виносити звинувачення в Гаазькому трибуналі, або в іншому міжнародному суді.

«Не можна порушувати міжнародних домовленостей та угод, і створювати небезпеку для націй. Треба щось зробити, щоб кожен, ще до початку своїх дій знав, що його будуть судити за це», - зазначив екс-президент Польщі.

Раніше повідомлялося, що Валенса пише Путіну лист на підтримку Pussy Riot: "Відповіді на свій лист не очікую", - сказав він.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter