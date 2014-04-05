Валенса вважає, що Путіна треба судити в Гаазі

Про це він сказав в інтерв'ю Rzeczpospolita, повідомляє Цензор.НЕТ.

«Я чекаю, коли світ відповість Путіну по-чоловічому. Зараз всі використовують якісь комбінації», - сказав Валенса, відповідаючи на питання, чи погодився світ на анексію Криму Росією.

Він радить «побудувати світову «Солідарність», тільки більш сучасну». «Тихенько потрібно запитати кожну країну: «Що ви, насправді щиро, можете зробити для України?». Таким чином ми б знали, як ми можемо боротися і хто є нашим союзником», - сказав Валенса.

Читайте такожМеркель пообіцяла Путіну подальшими санкціямиВін зазначив, що світ у жодному разі не повинен погодитися на поділ України. «Світ повинен знайти в собі солідарну силу, яка змусила б Путіна вести себе гідно XXI століття», - сказав екс-президент Польщі.

Він вважає, що введення санкцій проти Росії мало. «Треба розібратися, що з російським газом і товарообігом. Чи можемо ми собі дозволити виключити Росію з економічного життя. Потрібно створити Комісію Солідарності, яка отримає певні зобов'язання від кожної країни світу і буде стежити, щоб кожна з цих країн їх реалізувала», - сказав Валенса.

На його думку, світ не може пробачити Путіну жертви на Майдані у Києві і втрату Україною частини території, «тому що це погано закінчиться для всіх».

Читайте такожКрим призведе до падіння Путіна, як Афганістан призвів до падіння радянського режиму - ТурчиновВаленса також вважає, що, крім створення Комісії солідарності, Путіну потрібно виносити звинувачення в Гаазькому трибуналі, або в іншому міжнародному суді.

«Не можна порушувати міжнародних домовленостей та угод, і створювати небезпеку для націй. Треба щось зробити, щоб кожен, ще до початку своїх дій знав, що його будуть судити за це», - зазначив екс-президент Польщі.

Раніше повідомлялося, що Валенса пише Путіну лист на підтримку Pussy Riot: "Відповіді на свій лист не очікую", - сказав він.