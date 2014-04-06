У Харкові перед ОДА збираються прихильники федералізації

У Харкові перед облдержадміністрацією збирається мітинг прихильників федералізації.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі Свободи, ближче з будівлі ОДА, зараз перебувають близько двох тисяч людей, але активісти продовжують прибувати.

Організатори заходу закликали людей скликати на площу всіх знайомих, щоб «підтримати Донецьк і Луганськ» , де сьогодні відбулося захоплення адміністративних будівель.

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Учасники мітингу оточили знімальна групу телеканалу «Україна», яка намагалася здійснити пряме включення. Агресивно налаштовані люди почали виривати у журналістів техніку і нецензурно висловлюватися на їхню адресу. В результаті, тележурналістам довелося залишити площу.

Учасники мітингу тримають прапори Росії, СРСР, і УРСР, а також скандують «Росія». Вхід до будівлі ОДА охороняють кілька сотень міліціонерів зі щитами.