У Дніпропетровську міліція "ловить" сепаратистів через соцмережі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Дніпропетровського міського управління внутрішніх справ генерал-майор міліції Віталій Глуховеря.

«У соцмережах з'явилася інформація із закликами збиратися біля Дніпропетровської облдержадміністрації. За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч 1. ст. 14 (приготування до злочину), ч.1 ст. 294 (приготування до масових безпорядків, які супроводжуються насильством над особою, підпалами, знищенням майна, захопленням адміністративних будівель) і ст. 295 (публічні заклики до здійснення дій, що загрожують громадському порядку: погромів, підпалів) КК України», - зазначив Глуховеря.

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За його словами в міськуправлінні міліції створено спеціальну оперативну групу, яка встановлюватиме підбурювачів.

Начальник міського УВС Дніпропетровської області також повідомив, що в Дніпропетровську запроваджено посилений варіант несення служби правоохоронцями. Зокрема, посилено охорону адміністративних будівель, патрулювання вулиць і місць масового скупчення людей.

«Ситуація в Дніпропетровській області залишається стабільною і контрольованою», - заявив Глуховеря.