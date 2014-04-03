У Дніпропетровську затримали озброєну групу, що напала на торговий центр

Як повідомили в обласному управлінні МВС, до чергової частини Кіровського райвідділу звернувся директор одного з ВАТ з заявою про те, що 2 квітня о 22.35 невстановлені особи на незаконних підставах намагались увірватись в приміщення адміністративно-торговельного комплексу.

Слідчими діями було встановлено, що 30 чоловіків, озброєних різноманітною зброєю, скоїли несанкціоноване проникнення до приміщення.

Деякі з них були одягнуті у бронежилети та маски.

«При спробі орендаторів увійти у будівлю чоловіки чинили опір, при цьому застосовували вогнегасник, сльозогінний газ, а також поливали водою зі шлангу. Охорону приміщення вони вивели у внутрішній двір, після чого заблокували всі входи та вибили двері до кількох кабінетів», - повідомляє міліція.

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У райвідділку нападники пояснили, до адмінбудівлі їх запросили в якості охоронців та з 2 квітня вони повинні були проходити стажування.

Вказана подія виникла внаслідок внутрішньокорпоративного спору керівництва та власників одного з товариств, розташованого у будівлі.

На місці події працівниками міліції було вилучено зброю та спецзасоби, а саме: патронташ з мисливськими набоями 12 калібру у кількості 24 шт., 6 спецзасібів травматичної дії калібру 9 мм, 3 мисливські гладко ствольні рушниці 12 калібру, 5 набоїв 12 калібру (картеч), 5 ножів, 4 бронежилети, 4 радіостанції, 2 сокири, 5 аерозольних газових балонів «Терен 4-м», 1 протигаз, 1 маска з прорізами для очей.

При перевірці вся вогнепальна зброя є офіційно зареєстрованою, на місці події не застосовувалася, постраждалих немає.

За даним фактом слідчим відділом Кіровського райвідділу міліції внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна).

3 квітня кваліфікацію правопорушення змінено на ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).