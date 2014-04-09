Росія перетворила Крим на штаб підтримки сепаратистів - МЗС

В МЗС України заявляють, що РФ перетворила територію Крим на штаб підтримки сепаратистів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Анексувавши Автономну Республіку Крим, Російська Федерація перетворила територію півострова на штаб підтримки сепаратистів, координуючі їхні злочинні дії, поставляючи диверсантів і озброєння”, - сказав Перебийніс.

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За його словами, все це відбувається на тлі зосередження значної кількості наступальних підрозділів Збройних сил РФ на кордоні з Україною.

Він наголосив, що попри вимоги з боку офіційного Києва та заклики міжнародного співтовариства російською стороною продовжується підривна діяльність, яка загрожує безпеці України та її громадян.

Незаперечним доказом цього є практично щоденні затримання СБУ російських шпигунів та членів диверсійних груп, які координуються ФСБ та військовою розвідкою РФ.

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“Є свідчення про безпосередню участь громадян РФ в координації та реалізації планів із силового захоплення об'єктів в Донецькій, Луганській та Харківській областях”, - сказав Перебийніс.

Він також зазначив, що останнім часом від офіційних представників Російської Федерації в Україні чують немислимі спроби виправдати сепаратизм в Україні.

“Нам закидають “подвійні стандарти”, намагаючись порівнювати події під час Євромайдану та нинішні сепаратистські акції на півдні та сході України”, - сказав Перебийніс.

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Він наголосив, що під час Євромайдану люди повстали і вмирали під державним прапором України, натомість інспіровані російською стороною нинішні події на півдні і сході, не кажучи про Автономну Республіку Крим, відбуваються під знаменами чужої держави та супроводжуються наругою над державними символами України.

“По-друге, протестувальники на Євромайдані виступали за єдність і цілісність української держави, а сепаратисти в Криму, на півдні і сході України хочуть розколоти нашу державу на догоду Кремля”, - сказав він.

За його словами, те, що робить сьогодні Росія на півдні і сході України, насправді є спробою за будь-яку ціну утримати Україну у сфері свого впливу.