У центрі Одеси сепаратисти зводять барикади

У центрі Одеси прихильники федералізації зводять барикади.

Як передає кореспондент УНІАН, на Куликовому полі, де встановлені намети антимайдану, завезли пісок, який укладають в будівельні поліетиленові мішки і складають з них барикади.

Огорожу заввишки близько 1 метра облаштовують по периметру майданчика, на якому встановлене наметове містечко. Сюди ж звезли багато автомобільних шин, які також виклали біля мішків.

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Також проросійські активісти привезли на Куликове поле старі дошки, різну металеву арматуру. На питання журналістів люди, що викладають всі ці пристосування, вважають за краще не відповідати, або говорять, що «для захисту від нападу майданутих».

Один із присутніх, той, хто дає вказівки іншим громадянам, Єгор Кваснюк (син депутата Одеської міськради від партії «Родина» Григорія Кваснюка), заявив, що це – бутафорські барикади, які необхідні для того, щоб 10 квітня відсвяткувати День визволення міста від фашистських загарбників.

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Як повідомляв УНІАН, 7 квітня в Одесі брат заарештованого, підозрюваного у сепаратизмі Антона Давидченка – Артем Давидченко під час проросійського мітингу на Куликовому полі закликав будувати барикади. Перед цим кілька активістів закликали присутніх «прямо зараз почати активні дії» - йти маршем до Дюка, щоб «розібратися» з прихильниками єдиної України, що перебувають там, йти на захоплення обласної адміністрації і будівлі обласного управління СБУ.

10 квітня – 70 років від дня визволення Одеси від фашистських загарбників.

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В Одесі неподалік від залізничного вокзалу, на Куликовому полі, проросійські активісти встановили близько 10 наметів, в яких постійно перебувають люди. На Куликовому полі, в основному, по неділях проводяться проросійські мітинги.