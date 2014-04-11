Росія заперечує дані НАТО про російські війська біля кордону з Україною

Супутникові знімки НАТО з зображенням російських військ, які нібито сконцентровані біля кордонів з Україною, зроблені в серпні 2013 року, повідомив РІА Новости неназваний представник Генерального штабу Збройних сил РФ.

"На цих знімках, які були поширені НАТО, зображені підрозділи російських військ Південного військового округу, які влітку минулого року проводили різноманітні навчання, в тому числі поблизу кордонів з Україною", - сказав співрозмовник агентства.

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За даними Альянсу, знімки зроблені між 22 березня і 2 квітня, на них зображені близько 40 тисяч російських військовослужбовців, танків, бронемашин, артилерії та літаків у більше, ніж ста пунктах у районі українського кордону.

Британський бригадний генерал Гері Дікін заявив, що всі ці сили готові до швидкого перекидання і представляють реальну загрозу для України.