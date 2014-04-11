Глава "Альфи": Бійці бачили на дахах невідомих зі сканерами та чохлами для зброї

Керівник спецпідрозділу "Альфа" розповів, що 20 лютого снайпери фіксували безліч людей з приладами спостереження, які переміщувалися дахами.

Про це розповів керівник спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки Володимир Човганюк на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо розстрілу людей на Майдані, повідомляє ЛІГАБізнесІнформ.

"За доповідями, які я отримував потім, людей зі зброєю вони не бачили, фіксували багато людей, що переміщалися дахами, які могли бути корректувальниками, тому що їх бачили з приладами спостереження. Але, як мені доповідали, ці люди могли бути зі сканерами - як тільки засікали, що їх виявили - згорталися і йшли. Було кілька випадків, коли наші снайпери бачили чохли для транспортування зброї. Але самої зброї не бачили", - розповів Човганюк.

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Відповідаючи на питання, чи бачили їх бійці інших снайперів спецпідрозділів "Сокіл" або "Омега", Човганюк відповів негативно.

Також глава "Альфи" розповів про переміщення снайперів 20 лютого.

"20 числа начальник центру отримав команду відправити людей на Адміністрацію президента для охорони... На Адміністрації та на будівлі Кабміну мене не було. Туди відправили 100 осіб, у тому числі снайперів, - сказав він. - Спочатку снайперів відправили на Адміністрацію президента, потім снайперів відправили у розпорядження співробітників УДО. Їм дали команду переміститися на Кабмін, звідки наші снайпери спостерігали за ситуацією", - сказав він.