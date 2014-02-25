Бійці "Альфи" не причетні до вбивств активістів Майдану - керівник спецпідрозділу
Керівник спецпідрозділу СБУ "Альфа" Олег Присяжний заявляє, що його бійці не брали участі у спробах зачистки Майдану.
Відповідне звернення він розповсюдив сьогодні.
"Шановні громадяни України! Сьогодні на вулицях Києва навіть дихається легше, але продовжує з'являтися інформація провокаційного характеру, тому я наполягаю і сьогодні звернувся до уповноваженого представника ВР України з контролю за діяльністю СБУ на проведенні службового розслідування за всіма фактами, що мали місце в ці дні», - заявив Присяжний і наголосив: «Повторюю, що підрозділ діє виключно в рамках закону, і крові на руках співробітників "Альфи" немає».
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При цьому він зауважив: «Ми знаходимося на місці, ніхто нікуди тікати не збирається, продовжуємо виконувати обов'язок і всі накази уповноваженого ВР".