Захоплення райвідділів та СБУ в Донецькій області кваліфіковані як тероризм

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Донецької області.

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У ньому наголошується, що 12-13 квітня збройними групами осіб були здійснені напади на відділення міліції в містах Слов'янську, Краматорську, Красному Лимані і Єнакієве. У місті Слов'янську невідомі скоїли напад на відділ Служи Безпеки, повідомляє Остров.

Після захоплення будівель терористами було захоплено зброю, яке зберігалося відділах міліції.

За кожним фактом збройних нападів дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ст.258 Кримінального Кодексу України (терористичний акт). Розслідування зазначених злочинів проводить слідчий відділ УСБУ в Донецькій області.

Хід слідства перебуває на особистому контролі прокурора Донецької області.