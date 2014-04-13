У Харкові сепаратисти увірвалися до внутрішнього двору міськради

Як передає кореспондент УНІАН, зараз на території внутрішнього двору перебувають близько ста осіб.

Також проросійськи налаштовані активісти зібралися біля головного входу і біля входу в будівлю з боку вулиці Квітки- Основ'яненка. Багато хто з них в масках.

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Активісти обрали зі свого числа делегатів, які нібито будуть представляти територіальну громаду Харкова. Вони вимагають впустити їх у сесійну залу для проведення сесії.

Двері в будівлю міськради блокують співробітники міліції в повному спорядженні.

Харківський міський голова Геннадій Кернес перебуває на робочому місці, він намагається залагодити конфлікт. За наявною інформацією, Кернес запросив до свого кабінету представників прихильників федералізації і проводить з ними переговори.