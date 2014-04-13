У Харкові сепаратисти увірвалися до внутрішнього двору міськради
У Харкові проросійськи налаштовані прихильники федералізації України увірвалися до внутрішнього двору будівлі міської ради.
Як передає кореспондент УНІАН, зараз на території внутрішнього двору перебувають близько ста осіб.
Також проросійськи налаштовані активісти зібралися біля головного входу і біля входу в будівлю з боку вулиці Квітки- Основ'яненка. Багато хто з них в масках.
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Активісти обрали зі свого числа делегатів, які нібито будуть представляти територіальну громаду Харкова. Вони вимагають впустити їх у сесійну залу для проведення сесії.
Двері в будівлю міськради блокують співробітники міліції в повному спорядженні.
Харківський міський голова Геннадій Кернес перебуває на робочому місці, він намагається залагодити конфлікт. За наявною інформацією, Кернес запросив до свого кабінету представників прихильників федералізації і проводить з ними переговори.