Кличко заявив, що необхідно терміново скликати парламент

А з народних депутатів, які підбурюють сепаратистів і розколюють країну, необхідно терміново зняти недоторканність і притягти до відповідальності. Про це заявив лідер "УДАРу " Віталій Кличко на засіданні погоджувальної ради керівників депутатських фракцій і комітетів парламенту.

Він зазначив, що «зелені чоловічки» ведуть себе так нахабно, бо стикаються з бездіяльністю представників української влади.

"Як може людина , чиї підлеглі вдягають кольори сепаратистів або просто дивляться в інший бік, далі керувати? Зрада повинна бути покарана. Це стосується і народних депутатів. Скільки ще триватимуть гастролі Царьова, деяких комуністів та інших депутатів, які підбурюють сепаратистів і продовжують розвалювати країну? " - заявив Віталій Кличко.

Він зазначив , що російські громадяни безперешкодно беруть участь в терористичних діях на території України , організовують і направляють їх. Тому Кличко запропонував зобов'язати іноземців пред'являти міграційну карту або дозвіл на проживання.

Лідер "УДАРу" також звернувся до голови Верховної Ради Олександра Турчинова з вимогою скликати парламент .

"Олександр Валентинович, я наполягав, щоб сьогодні парламент зібрався на засідання. Ви його не призначили. Відповідальність за все, що відбувається в країні, несе і парламент. Тому, коли виникає криза , він повинен терміново збиратися , щоб приймати необхідні рішення. Досвід Криму показує, що зволікання може призвести до найтяжчих наслідків ", - підкреслив Віталій Кличко