В Харкові під час нападу антимайданівців на учасників мітингу Євромайдану постраждало 50 осіб

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлану Горбунову-Рубан.

За її словами, міліціонери, які здійснювали охорону громадського порядку, отримали забиття. Усі вони були госпіталізовані й знаходяться в одній палаті, на даний час їх стан задовільний.Читайте такожУ Харкові в лікарні залишаються восьмеро постраждалих учасників мітингу Євромайдану

За інформацією заступника Харківського міського голови, більшість із 14 осіб, які звернулися за медичною допомогою, отримали черепно-мозкові травми. На цей час сім постраждалих залишаються в медзакладі.

Горбунова-Рубан зазначила, що стан трьох постраждалих – середньої тяжкості, двоє людей були прооперовані. У одного з них пневмоторакс (скупчення повітря в плевральній порожнині і підвищення тиску в ній - УНІАН) внаслідок поранення грудної клітки, в іншого - черепно-мозкова травма (вдавлений перелом). На даний момент у реанімаційному відділенні з тих, хто вчора звернувся до лікарні, нікого немає.

Горбунова-Рубан також повідомила, що стан курсанта Академії внутрішніх справ, який був травмований 8 квітня під час штурму облдержадміністрації, поліпшується. Він може самостійно сидіти і через тиждень, за прогнозами лікарів, зможе ставати на ноги. За словами заступника міського голови, лікування курсанта йде без ускладнень, в лікарні він отримує всю необхідну медичну допомогу та медикаменти.Читайте такожУ Харкові проросійські активісти з битами напали на Євромайдан

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня у Харкові активісти Антимайдану з бітами та в масках напали на учасників мітингу Євромайдану, які розходилися зі свого мітингу. Внаслідок нападу постраждало близько 50 осіб. Після цього антимайданівці попрямували до Харківської міської ради та намагалися її захопити, однак їм завадила міліція.

8 квітня під час захоплення активістами Антимайдану будівлі Харківської ОДА постраждав курсант Академії внутрішніх військ МВС України. У нього між бронежилетом і грудною кліткою вибухнула світло-шумова граната.