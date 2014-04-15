На військовому аеродромі під Краматорськом почалася стрілянина, в повітрі літає штурмовик

Як повідомляють «Новости Краматорска», до цього моменту над аеродромом кружляв військовий літак. Судячи з фото, Су-25. Він літав дуже низько. Політавши близько півгодини, літак полетів в донецькому напрямку. Після цього до аеродрому під'їхало декілька машин швидкої допомоги та МНС. Звідти чути вибухи і постріли.

У той же час, як передає кореспондент Еспресо.TV 10-15 хвилин тому український літак хотів здійснити посадку на аеродромі, але його обстріляли.

В результаті літак полетів. Згодом туди попрямували автомобілі швидкої допомоги.

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Також з військової частини, яка знаходиться поруч з аеродромом, Еспресо.TV повідомили, що почався штурм адмінбудівлі аеродрому. Над місцем події кружляють літаки, але чиї вони - невідомо.

У той же час, як повідомили жителі Краматорська, невідомий літак обстріляв наземні позиції, після чого втік з місця подій . Пізніше до аеродрому прибув БТР, але невідомо кому він належить.

Відео Sergey Gakov