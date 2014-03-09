Вантажівки з військовими РФ прибули до аеродрому в Новофедорівці

Чотири вантажні автомобілі з російськими військовослужбовцями прибули в неділю на територію аеродрому в Новофедорівці (Сакський район) в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Владислав Селезньов, керівник кримського медіа-центру Міністерства оборони України.

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«Як повідомляють джерела з Сакської морської авіаційної бригади, в ці хвилини до території аеродрому, що в Новофедорівці, прибули 4 вантажних автомобілі з російськими військовослужбовцями. Там же знаходяться 2 вантажівки з активістами. У небі над аеродромом здійснюють обліт пара вертольотів МІ- 24. Близько десятка легкових цивільних автомобілів намагаються проникнути на територію аеродрому з боку прилеглих сіл», - написав Селезньов на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

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За словами представника Мінборони, російські військовослужбовці наполягають, щоб їх пропустили на територію аеродрому.

«Командир бригади вирушив на переговори. Ситуація відстежується», - зазначає Селезньов.