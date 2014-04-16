НАТО скликає Північноатлантичну Раду через ситуацію в Україні

На засіданні збираються обговорити питання зміцнення обороноздатності європейських країн через ситуацію в Україні, повідомляє 9tv.co.il.

Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив у вівторок: "Ми отримали пропозиції військових про можливі заходи. Деякі з них ми можемо реалізувати найближчим часом, деякі - в майбутньому. Завтра ми розглянемо ці пропозиції і приймемо рішення".

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На засіданні будуть обговорюватися пропозиції США генерала, командуючого збройними силами НАТО в Європі, Філіпа Брідлава. Як можливі пропозиції розглядається проведення спільних навчань і збільшення військових сил у східній Європі.

Брідлав пообіцяв, що альянс найближчим часом представить всеосяжний план щодо "забезпечення миру", враховуючи ситуацію в Україні.