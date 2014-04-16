Жириновський погрожував Парубію по телефону
03:36, 16 квітня 2014Політика
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Лідер ЛДПР Володимир Жириновський у телефонній розмові з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Андрієм Парубієм вимагав відвести війська від Краматорська, де нібито ведуться бої.
Жириновський погрожував Парубію по телефону / xsport.ua
Відео такої розмови вдалося записати журналістам під час неформальної зустрічі з Парубієм, повідомляє Обозреватель.
"Ми самі знаємо, як захистити Україну. Великою є Вам порада - щоб ті спецназівці, які перейшли кордон і зараз використовують дітей і жінок, ставлячи їх перед собою, їх потрібно відкликати. Тому що це військовий злочин", - сказав Парубій.
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За словами секретаря РНБО, Жириновський погрожував йому особистою відповідальністю за те, що відбувається.
"Подумайте про себе", - натякав Жириновський.
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