Жириновський погрожував Парубію по телефону

Відео такої розмови вдалося записати журналістам під час неформальної зустрічі з Парубієм, повідомляє Обозреватель.

"Ми самі знаємо, як захистити Україну. Великою є Вам порада - щоб ті спецназівці, які перейшли кордон і зараз використовують дітей і жінок, ставлячи їх перед собою, їх потрібно відкликати. Тому що це військовий злочин", - сказав Парубій.

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За словами секретаря РНБО, Жириновський погрожував йому особистою відповідальністю за те, що відбувається.

"Подумайте про себе", - натякав Жириновський.