В Стаханові сепаратисти висунули міліції вимоги, патріотичні сили вийшли на захист міліції
У Луганській області близько сотні людей сьогодні вийшла на мітинг до будівлі Стахановської міліції, висуваючи протилежні вимоги.
Як передає кореспондент УНІАН, спочатку зібралися проросійськи налаштовані жителі міста, які вимагали відставки начальника Стахановського міськвідділу міліції полковника міліції Олександра Селіверстова, а потім почали підходити люди, які виступили на його підтримку.
За словами активіста з числа проросійськи налаштованих громадян Олексія Чмиленка, стахановців не задовольняє робота міліції.
«Він повинен подати у відставку. На його місце повинна прийти людина, яка матиме авторитет серед городян», - заявив він.
При цьому Чмиленко заявив, що насилу стримує силове захоплення будівлі, а на підмогу мітингувальникам із Луганська вже їде «народне ополчення».
Водночас друга група громадян, яка підтримує цілісність України, зажадала припинити озвучувати невмотивовані вимоги, й виступила на захист Стахановської міліції.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю Головного Управління МВС України в Луганській області, Селіверстов вийшов до мітингувальників, вислухав вимоги й заявив, що писати рапорт про відставку не буде.
«На даний момент між групами громадян, що зібралися, відбувається словесна перепалка – кожна сторона відстоює свою думку», - повідомили в міліції.
Охорону громадського порядку й адміністративної будівлі міліції здійснюють співробітники Стахановської міліції.