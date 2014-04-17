У Стаханові сепаратисти готують штурм

Станом на 15:40 біля будівлі зібралися близько 100 місцевих "дружинників" з самооборони.

Про це "Українській правді" повідомили очевидці події.

"Перед ними в мегафон виступала людина, яка організовувала захоплення СБУ в Луганську. Він зараз тут і кричав, що хай начальник міліції здає своє крісло, а зараз приїдуть хлопці з Луганська і будуть штурмувати", - сказав він.

Інший співрозмовник, який перебуває на місці, повідомив Українській правді, що начальник міліції Олександр Селіверстов вийшов до людей і сказав, що міліція з народом. Однак сепаратисти заявили, що вимагаються його замінити.

"У відповідь на це Селіверстов зазначив, що нікуди не піде, а сепаратисти заявили, що тоді чекатимуть на підмогу озброєних людей з Луганська і штурмуватимуть главк", - розповів очевидець.

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Співрозмовник також повідомив, що активісти, які підтримують цілісність України, бояться виходити на захист міліції.

"Тиждень тому Селіверстов на прес -конференції заявив, що в місті все стабільно, а після цього в місті почалися провокації. Люди в камуфляжы з кийками почали нападати на мирних громадян, у п'ятницю людина в масці стріляла у дівчину" , - розповів співрозмовник.

"Кілька днів тому міліція затримала наших активістів за розповсюдження листівок . Секретар міської ради комуніст Чулков сказав, що в місті орудує Правий сектор, а люди з синьо-жовтими прапорами будуть вважатися провокаторами " , - додав він.