Журналістам показали державну дачу, де останні 10 років жив Ющенко

08:48, 18 квітня 2014
Політика
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Ющенко з родиною 10 років жив на державній дачі із винним льохом, кінозалом та 15-метровим басейном.

ТСН

Журналістів впустили до державної дачі, в якій останні 10 років жив Віктор Ющенко з родиною. З триповерхової будівлі екс-президент виїхав вимушено. Будинок одним із перших стоїть у переліку на продаж, - йдеться в сюжеті ТСН, повідомляє ТСН.ua

Під спів птахІв із левами на вході - в таких умовах ще донедавна жив колишній президент України Віктор Ющенко. В державну дачу він вселився 10 років тому, а виїхав лишень минулого місяця. А теперішня влада хату планує продати. Задля реклами й впустили журналістів. Жити на державній дачі екс-президентові було комфортно та вигідно, бо комунальні послуги та все обслуговування теж були за державний кошт. Утримання державної дачі обходилося державі в 30 млн грн.

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Державна дача – це основний будинок та три гектари довкола. На території - хатина для гостей та чайний будиночок. Господарський дім - це 2 з половиною тисячі квадратних метрів, 4 спальні з мармуровими туалетами, власний кінозал, більярдна кімната та винний льох. На три поверхи - сучасний ліфт. На стінах - чимало забитих цвяхів, бо господарі дуже любили художнє мистецтво. Картини забрали з собою. На державній дачі був 15-метровий басейн, масажний кабінет, дві сауни, вертикальний солярій та джакузі.

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Директор будинку відпочинку Конча-Заспа каже, що Ющенко не вивіз нічого зайвого і за свої слова він відповідає головою. Керівник державного управління справами зачитує прізвища сусідів, але не дозволяє там знімати, бо немає дозволу господарів. У державних будинках державні діячі також живуть за державний кошт. Хоча, окремі виявили бажання платити 30%. Таке триватиме недовго, бо усі державні будинки продадуть нинішнім власникам за ринковими цінами.

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Віктор Ющенко викупити будинок, у якому жив останні 10 років, поки що бажання не виявив. По собі, окрім державного майна, родина Ющенків залишила облуплені стіни в басейні, відклеєні шпалери у більярдній та тріснуті двері. Всі 10 років, скільки тут жила родина Ющенків, ремонт не проводився. Господарі, кажуть, не хотіли, щоб ремонтники бачили, як вони живуть.  

Відео ТСН
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