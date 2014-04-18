Кандидатів в президенти Тимошенко, Ляшка та інших взяли під цілодобову охорону

В.о. президента Олександр Турчинов доручив управлінню Держохорони забезпечити цілодобову охорону кандидатів у президенти.

Про це пише "Сегодня". Станом на 11-30 на сайті в.о. глави держави опубліковані розпорядження щодо 6 кандидатів в президенти: "Сергій Тігіпко, Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, Олег Ляшко, Михайло Добкін та Ольга Богомолець". Читайте такожПерший національний показуватиме агітацію за кандидатів з 22 квітня

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