Кандидатів в президенти Тимошенко, Ляшка та інших взяли під цілодобову охорону
13:35, 18 квітня 2014Політика
0 0
В.о. президента Олександр Турчинов доручив управлінню Держохорони забезпечити цілодобову охорону кандидатів у президенти.
Добкіна охоронятимуть
Про це пише "Сегодня".
Станом на 11-30 на сайті в.о. глави держави опубліковані розпорядження щодо 6 кандидатів в президенти: "Сергій Тігіпко, Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, Олег Ляшко, Михайло Добкін та Ольга Богомолець".
Читайте такожПерший національний показуватиме агітацію за кандидатів з 22 квітня
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter