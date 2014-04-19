ЗМІ: У Краматорську невідомі намагалися розібрати барикади сепаратистів
08:43, 19 квітня 2014Політика
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Невідомі вчора спробувала розібрати барикади навколо міськради Краматорська у Донецькій області.
У Краматорспе біля міськради невідомі намагалися розібрати барикади сепаратистів/ REUTERS
Про це РІА Новости повідомив лідер сепаратистів, так званий "народний мер" Слов'янська, В'ячеслав Пономарьов.
Як повідомляється, близько 40 осіб підійшли до барикад міськради з метою розібрати їх, оскільки в Женеві були досягнень досягнуті певні угоди, зокрема, про звільнення захоплених адмінбудівель.
За його словами, тільки після прибуття сепаратистів із Слов'янська люди не стали розбирати барикади і пішли геть.
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