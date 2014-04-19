ЗМІ: У Краматорську невідомі намагалися розібрати барикади сепаратистів

Про це РІА Новости повідомив лідер сепаратистів, так званий "народний мер" Слов'янська, В'ячеслав Пономарьов.

Як повідомляється, близько 40 осіб підійшли до барикад міськради з метою розібрати їх, оскільки в Женеві були досягнень досягнуті певні угоди, зокрема, про звільнення захоплених адмінбудівель.

За його словами, тільки після прибуття сепаратистів із Слов'янська люди не стали розбирати барикади і пішли геть.