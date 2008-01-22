Ющенко, Тимошенко і Яценюк втягують комуністів у брудну справу?

Компартія ніколи не погодиться на членство України в НАТО. Перший секретар Харківського обкому КПУ Алла Александровська наполягає на тому, що НАТО – агресивный блок, і думка інших українських політиків на цю тему позиції КПУ не змінить.

“Що б там не говорили, але НАТО – це агресивний блок. Ми не забули Югославію і ніколи не забудемо. Ми бачимо, що коїться в Іраку, і не хочемо, щоб Україна брала участь в таких брудних справах. А нас в ці брудні справи втягують”, - така заява Александровської розміщена на сайті КПУ.

Крім того нардеп вказала одразу три причини, з яких комуністи не згодні на членство в НАТО: “По-перше, це наша політична позиція, а по-друге, ми враховуємо думку більшості громадян України. По-третє, ми можемо прогнозувати подальші наслідки подібного кроку для країни: це фактичне знищення оборонного комплексу і перетворення України на стартовий майданчик для загрози нашим найближчим сусідам. Це дуже серйозний політичний аспект, який вплине як на саму державу, так і на людей, що живуть в нім. Фактично, ми втратимо країну і станемо підконтрольні тим, кому надамо свою територію”, - підкреслила Александровська.