Пєсков: Путін - самотній політик

"Путін не користується мобільним телефоном - він надає перевагу іншим видам зв'язку. Але активно користується інтернетом", - сказав Пєсков. Слова прес-секретаря глави РФ наводить РИА "Новости" в анонсі телепередачі.

При цьому здивування журналістів на тему того, що Путін навіть не може послати SMS-повідомлення товаришу і ”отримати у відповідь смайлик”, Пєсков прокоментував фразою ”будь-який політик самотній”. Однак він зазначив, що хороші друзі у Путіна є, і їх близькість до президента підтверджена санкціями.

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”У будь-якого політика є дуже хороші друзі. Близькість друзів Путіна до нього підтверджена санкціями. І він пишається своїми друзями. Він - самотній політик, який має дуже хороших друзів”, - зазначив прес-секретар президента.