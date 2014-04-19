Пєсков: Путін - самотній політик
Російський президент Володимир Путін не користується мобільним телефоном, надаючи перевагу іншим видам зв`язку, заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков в програмі «Право знати» на російському телеканалі, яка вийде в ефір сьогодні ввечері.
"Путін не користується мобільним телефоном - він надає перевагу іншим видам зв'язку. Але активно користується інтернетом", - сказав Пєсков. Слова прес-секретаря глави РФ наводить РИА "Новости" в анонсі телепередачі.
При цьому здивування журналістів на тему того, що Путін навіть не може послати SMS-повідомлення товаришу і ”отримати у відповідь смайлик”, Пєсков прокоментував фразою ”будь-який політик самотній”. Однак він зазначив, що хороші друзі у Путіна є, і їх близькість до президента підтверджена санкціями.
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”У будь-якого політика є дуже хороші друзі. Близькість друзів Путіна до нього підтверджена санкціями. І він пишається своїми друзями. Він - самотній політик, який має дуже хороших друзів”, - зазначив прес-секретар президента.