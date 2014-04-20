Яценюк привітав Україну з Великоднем
00:20, 20 квітня 2014Політика
2 0
Прем'єр-міністр України привітав усіх зі святом Христовго Воскресіння.
Христос Воскрес!
Яценюк побажав українцям Великодньої радості, миру, щастя і добробуту.
"Ми ніколи не поступимося нашою гідністю і нашою свободою, ми відстоїмо наше право на щасливе майбутнє. Адже Великдень промовляє до кожного з нас: зло ніколи не здолає добро, морок ніколи не заступить світло. Христос Воскрес!", - написав голова уряду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter