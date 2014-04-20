Яценюк привітав Україну з Великоднем

Яценюк побажав українцям Великодньої радості, миру, щастя і добробуту.

"Ми ніколи не поступимося нашою гідністю і нашою свободою, ми відстоїмо наше право на щасливе майбутнє. Адже Великдень промовляє до кожного з нас: зло ніколи не здолає добро, морок ніколи не заступить світло. Христос Воскрес!", - написав голова уряду.