США може заморозити $40 мільярдів Путіна у швейцарських банках – ЗМІ
Активи розміщенні за кордоном не від імені президента РФ.
Британське видання The Times передбачає, що Сполучені Штати можуть вдарити по президенту Російської Федерації Володимиру Путіну персональними санкціями, повідомляє ТСН.ua.
Як повідомляється, у разі вторгнення російських військ на схід України, рахунки Путіна у Швейцарії буде заморожено. Загалом на рахунках швейцарських банків у президента Росії є 40 млрд доларів, які розміщені не від його імені.
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Однак, зазначається, що простежити належність цих активів саме російському президенту буде досить важко. Накопичити таку суму Путін міг завдяки часткам у російських енергетичних компаніях.
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Нагадаємо, Росія визнала, що відправила до кордону України додаткові війська, щоб посилити вже дислоковані там частини.