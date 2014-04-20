США може заморозити $40 мільярдів Путіна у швейцарських банках – ЗМІ

Британське видання The Times передбачає, що Сполучені Штати можуть вдарити по президенту Російської Федерації Володимиру Путіну персональними санкціями, повідомляє ТСН.ua.

Як повідомляється, у разі вторгнення російських військ на схід України, рахунки Путіна у Швейцарії буде заморожено. Загалом на рахунках швейцарських банків у президента Росії є 40 млрд доларів, які розміщені не від його імені.

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Однак, зазначається, що простежити належність цих активів саме російському президенту буде досить важко. Накопичити таку суму Путін міг завдяки часткам у російських енергетичних компаніях.

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Нагадаємо, Росія визнала, що відправила до кордону України додаткові війська, щоб посилити вже дислоковані там частини.