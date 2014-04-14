Путіну вигідно створювати конфлікти в Україні - Расмуссен

«Путін робить це заради відновлення величі Росії шляхом реставрації сфери впливу на пострадянському просторі», - заявив Андерс Фог Расмуссен в інтерв'ю Wall Street Journal.

Іншим елементом російської стратегії генсек назвав дестабілізацію в Східній Європі і Закавказзі, пише gordonua.com.

"В інтересах Росії - продовження на невизначений термін "заморожених" територіальних конфліктів, таких як конфлікт між Грузією і Абхазією, Південною Осетією або між Молдовою і Придністров'ям", - сказав Расмуссен.

Крім того, генсек Альянсу впевнений, що Володимир Путін переслідує ще одну мету - не допустити, щоб країни Східної Європи вступили в НАТО.

Читайте такожНАТО: Акції протесту в Україні організовані "проросійськими сепаратистами"

"Можливість провести альтернативний трубопровід в обхід Росії, наприклад по території Азербайджану та інших закавказьких держав, безпосередньо залежить від миру і стабільності в регіоні. Таке геополітичне мислення Путіна", - зазначив Расмуссен.

Раніше генеральний секретар НАТО Андерс Расмуссен заявляв, що НАТО не планує військових дій в Україні.

12 квітня міністр закордонних справ Андрій Дещиця повідомив, що Україна задоволена нинішнім рівнем співпраці з Північноатлантичним альянсом і не веде переговорів про надання їй Плану дій щодо членства в НАТО.

Лідер найбільшої опозиційної партії і колишній прем'єр Польщі Ярослав Качиньський вважає, що тільки зміцнення співробітництва в рамках НАТО може запобігти агресії Росії.

Президент Чехії Мілош Земан впевнений, що якщо ЄС і НАТО не зупинять РФ вже сьогодні, то після України Кремль може переключитися і на інші країни, наприклад, Молдову.