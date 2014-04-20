Коломойський пропонує Турчинову не розформовувати бригаду, яка здала зброю в Краматорську

Голова Дніпропетровської ОДА Ігор Коломойський звернувся до в.о. Президента України Олександра Турчинова з проханням зберегти Дніпропетровську 25-у окрему повітряно-десантну бригаду, передає Обозреватель.

"Нашим бійцям, які не мають досвіду військово-поліцейських операцій, в умовах, коли не оголошено воєнний стан, протистояли озброєні до зубів російські спецназівці, які цинічно прикривалися натовпом з місцевого населення, в тому числі, жінками і підлітками", - заявив дніпропетровський губернатор.

Коломойський вважає, що незважаючи на допущені помилки, Дніпропетровська 25-а повітряно-десантна бригада повинна бути збережена.

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"Військовослужбовцям, чия вина буде доведена, необхідно дати можливість виправити прогалини в бойовій і політичній підготовці подальшою зразковою службою. Можливо, варто ввести в бригаді посаду політрука. У будь-якому випадку, прикрий інцидент має стати для наших бійців хорошим уроком", - підсумував він.

Далі видання наводить текст звернення Коломойського повністю:

"Шановний Олександре Валентиновичу!

Звертаюся до Вас з приводу інциденту з бійцями Дніпропетровської 25-ї окремої повітряно-десантної бригади.

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Перш за все, прошу забезпечити всебічне та об'єктивне розслідування всіх обставин події із залученням кваліфікованих юристів і військових експертів.

Прошу також врахувати, що нашим бійцям, які не мають досвіду військово-поліцейських операцій, в умовах, коли не оголошено воєнний стан, протистояли озброєні до зубів російські спецназівці, які цинічно прикривалися натовпом з місцевого населення, в тому числі, жінками і підлітками.

Вважаю, що, незважаючи на допущені помилки, Дніпропетровська 25-а повітряно-десантна бригада, яка не втратила Бойового прапора, повинна бути збережена. Військовослужбовцям, чия вина буде доведена, необхідно дати можливість виправити прогалини в бойовій і політичній підготовці подальшою зразковою службою. Можливо, варто ввести в бригаді посаду політрука. У будь-якому випадку, прикрий інцидент має стати для наших бійців хорошим уроком", - сказано у зверненні Коломойського до Турчинова.