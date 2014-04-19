Коломойський закликає бізнесменів встановити не менше 20% надбавок для працівників

Коломойський вважає, що зараз є підстави та можливості для встановлення премій, бонусів, надбавок за роботу в умовах воєнного часу та інших видів спеціальних доплат:

"ОДА закликає всі підприємства встановити ці надбавки у розмірі не менш як 20% від середнього рівня доходів працівників в січні-лютому 2014 року та розпочати їх нарахування за період з березня 2014 року і сподівається на зрозуміння. В першу чергу цей заклик стосується великих містоутворюючих підприємств області".

Коломойський зазначає, що вже майже рік Україна знаходиться у стані війни - спочатку економічної, до якої потім додалися політична криза, революція, анексія Криму і дестабілізація на Сході. Це призвело до вкрай негативних наслідків для українського фінансового ринку. Але є й позитив: "Водночас, багато підприємств покращили економічні показники, насамперед, за рахунок зменшення собівартості продукції. Тобто, з’явився резерв для компенсації населенню втрат від зростання цін в умовах наявної кризи", - йдеться у зверненні.

Наявність такого резерву голова Дніпропетровської ОГА вважає підставою для підвищення життєвого рівня трудящих: "Після подолання негативних макроекономічних процесів та стабілізації національної валюти необхідно буде провести коригування зарплатних тарифів відповідно до реалій, які складуться на той момент. Поки ж необхідне щомісячне індексування доходів трудящих в залежності від вартості споживчого кошику в поточному місяці у вигляді премій, бонусів, надбавок та інших заохочень - на розсуд самих підприємств", - сказано у зверненні.

Також Коломойський нагадує галузевим та незалежним профспілкам про їх обов’язок стояти на варті економічних інтересів трудящих.