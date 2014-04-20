Турчинов: Путін хоче знищити Україну, бо її боїться

Про це в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов заявив в інтерв`ю програмі «Події тижня» («События недели») на телеканалі «Україна».

За його словами, «Путін дуже боїться Україну, тому що Україна - це приклад для багатьох пострадянських держав, що люди самі можуть визначати, яка влада їм подобається, а яка не подобається. У нас люди самі змогли змінити владу і усунути від, вибачте, «бюджетних годівниць» злодійкуватих правителів».

Читайте такожКремль визнав присутність великого контингенту російських військ на кордоні з Україною«І такий приклад дуже лякає Путіна», - додав Турчинов.

За його словами, «тому його завдання - не просто захопити частину території України, його завдання - дестабілізувати повністю ситуацію в країні. Спроба дестабілізувати ситуацію на Сході країни, в першу чергу в Донецькій області - це удар по всій Україні».

«І знищити незалежну Україну - саме таке завдання переслідує режим Путіна», - підкреслив Турчинов.