У Харкові затримали шпигуна, що маскувався під жебрака

Про це кореспондентові УНІАН повідомив начальник Регіонального медіа-центру Міноборони України (Харків) Дмитро Горбунов.

За його відомостями, на цьому тижні громадянин, схожий на жебрака, вештався неподалік корпусів Харківського університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба на вулиці Кочківській. Військові патрульні помітили, що погано вдягнений чоловік середнього віку зазирав за паркан навчального закладу, постійно діставав зошит та робив у ньому помітки.

Читайте такожСБУ затримала шпигуна з Генштабу збройних сил РосіїЙого дії здалися підозрілими особовому складу патруля, який цілодобово несе службу по периметру навчального закладу. Під час спілкування з військовослужбовцями чоловік став нервувати і вживати спеціальні терміни, не притаманні звичайному безхатченку.

З огляду на це патрульні, не маючи права особисто робити обшук громадян поза територією військової частини, викликали міліцію.

Працівники міліцію, котрі прибули на місце, виявили в нібито безхатченка папери, в яких рукою було нанесено захисні об’єкти інфраструктури військово-навчального закладу. Також в невідомого була виявлена карта Харкова.

На цей час затриманий переданий працівникам військової контррозвідки. Особовий склад патруля заохочений рішенням командування видового вишу.