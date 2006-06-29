У центрі Львова завалився житловий будинок

Сьогодні близько 11.00 на центральній площі Львова - Соборній - стався обвал двохповерхового житлового будинку.

Як повідомив УНІАН начальник прес-центру Головного управління МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО, повністю впала несуча стіна будівлі і дах.

Внаслідок падіння повністю зруйновано електропідстанцію, яка була встановлена неподалік, і було знеструмлено сусідній житловий будинок.

“Будинок перебував в аварійному стані, і на даний час в ньому залишалася житловою лише одна квартира. Ні мешканці будинку, ні випадкові перехожі, на щастя, не постраждали. Разом з тим існує реальна загроза саморуйнації бокових стін будинку, тому на місці працюють фахівці МНС, “Львівгазу”, “Львівобленерго” з метою попередження аварії комунікацій, які підведені до даної будівлі та уникнення загрози подальшого обвалу стін”, - зазначив П.ВАСИЛЕНКО.