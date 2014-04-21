У Житомирі створено батальйон самооборони «Полісся»

У Житомирі створено батальйон оборони області «Полісся».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі батальйону.

«У нас створено батальйон територіальної самооборони «Полісся», - повідомили у прес-службі.

У прес-службі додали, що ініціаторами створення цього громадського руху виступила громадська організація військовослужбовців та ветеранів повітрянодесантних, аеромобільних військ, військ спеціального призначення і морської піхоти в Житомирській області «Купол».

"Свої зібрання батальйон оборони Житомирської області «Полісся» проводитиме у Житомирі біля пам’ятника воїнам афганцям «Чорний тюльпан», - пояснили в прес-службі.

Там уточнили, що до батальйону увійшли патріотично налаштовані учасники бойових дій в Афганістані, Іраку, Югославії та інших локальних конфліктах, ветерани Збройних Сил, ветерани десантних, спеціальних, диверсійних підрозділів, а також патріотично налаштовані житомиряни та жителі області.

Це зроблено відповідно до із Законом України «Про участь громадян в охороні громадського порядку и державного кордону». Виконком Житомирської міської ради своїм рішенням офіційно затвердив створення вказаного батальйону.

Читайте такожУ Дніпропетровську створюється батальйон добровольців для захисту України - ЗМІЗавданням батальйону є координація зусиль всіх жителів області для запобігання потраплянню у регіон приїжджих провокаторів і сепаратистів, а в разі небезпеки – дати відсіч і захистити Житомирщину. Батальйон створили також для організації опору агресії, охорони громадського порядку і державного кордону.