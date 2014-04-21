Сепаратисти в Луганську побили журналіста, заборонивши знімати проросійський мітинг
Сепаратисти в Луганську побили журналіста за зйомку проросійського мітингу.
21 квітня 2014 р. Максим Данильченко, активіст "Громадянської мережі ОПОРА", журналіст видання "Точка ОПОРИ" був побитий невідомими на мітингу сепаратистів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Луганського обласного представництва "Громадянської мережі ОПОРА" Олексій Кормілецький.
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"Навколо перебувало кілька сотень луганців, які бачили це... Під час проведення акції протесту сепаратистів і прихильників російського світу, Максим, пішов на акцію і знімав на фотоапарат як проходить мітинг. Однак невідомі особи, назвавшись Самообороною підійшли до нього, сказали що знімати українським журналістам заборонено, схопили його за руки, вдарили кілька разів в обличчя "попереджувально", як вони заявили, та вивели з місця, де проходить акція", - пише він.
Даний факт організація розглядає як тиску на представників українських ЗМІ у Луганську.
"Було порушено ст. 26 ЗУ "Про друковані ЗМІ в Україні" та ст. 171 Кримінального кодексу України. Жодного правоохоронця біля масової акції протесту не було. Питається, чому? Необхідно сказати, що обмеження прав журналістів в Луганську останнім часом стало "нормою". Зараз Максим пише заяву до міліції", - резюмував Кормилецкий.
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Також як повідомляє місцевий портал 0642.ua, біля стін захопленого СБУ триває проросійський мітинг.
Ведучі оголосили, що на даний момент проходять мітинги-збори в районах, на мітингах висувають кандидатури нової влади. О 14.00 все нібито повинні були зібратися на площі перед СБУ. Від кожного міста-району повинна була прибути делегація і представити своїх кандидатів. Також присутні співали гімн Росії, приклавши руку до серця, як державний.