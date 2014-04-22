На Луганщині створили батальйон МВС для боротьби із сепаратизмом

02:43, 22 квітня 2014
Політика
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У Луганській області створили спеціальний батальйон МВС "Тимур", який буде боротися із сепаратизмом у регіоні

Луганск / REUTERS

Про це в ефірі Еспресо.TV розповів командир новоствореного батальйону Тимур Юлдашев. 

За словами командира, назва батальйону відсилає до значення імені Тимур: узбекською мовою це слово означає "залізний".

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"Я вважаю і постараюся зробити все для того, щоб цей батальйон справді був залізний, щоб був підрозділом, який у нашій Луганській області допоможе відвернути загрозу сепаратизму і розпаду нашої держави", - заявив Юлдашев.

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