США з 1991 року дали Україні $5 мільярдів, але Майдан не фінансували - Нуланд

На питання журналіста, чи вірні повідомлення про те, що США витратили $5 млрд на розвиток демократії в Україні, вона відповіла: "США вклали близько $5 млрд в Україну з 1991 року, з тих пір, як вона знову стала незалежною державою після розпаду Радянського Союзу. Ці гроші були витрачені на підтримку прагнень українського народу, який бажає мати сильну, демократичну владу, яка представляє його інтереси", повідомляє РБК-Україна.

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При цьому помічник держсекретаря США підкреслила: "Але ми, звичайно, не витрачали гроші на підтримку Майдану. Це був стихійний рух, який сильно відрізняється від того, що робить зараз Росія у схыдній Україні", - додала вона.