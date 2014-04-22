У Вашингтоні проігнорували можливий візит Тимошенко - журналіст

Це стверджує журналіст Мустафа Найєм у своєму блозі на Українській Правді.

"Юлія Тимошенко минулого тижня...на цьому тижні в середу мала бути у Вашингтоні, але вона скасувала цю зустріч, адже жоден з високопоставлених осіб не підтвердили їй зустріч", - заявив він минулої суботи в ефірі Hromadske. Off-the-record.

Після цього на сайті Батьківщини з`явився прес-реліз, де стверджувалося, що Тимошенко не могла скасувати візит до Вашингтона, оскільки його не планувала. Також політсила вимагала від журналіста спростування.

Натомість Найєм заявляє, що на 9-11 квітня було заплановано візит Тимошенко до Вашингтона.

Читайте такожТимошенко має звітувати, а не обіцяти - Гриценко"Представники Тимошенко провели щонайменше три зустрічі з сенаторами та конгресменами у Вашингтоні. Офіційно заявлена ​​мета цих контактів - висловити подяку від імені Тимошенко за роботу в період її ув'язнення у в'язниці. Але крім офіційної мети, під час переговорів обговорювалася також можливість приїзду лідера Батьківщини до Вашингтона", - стверджує Найєм.

Також, за його словами, організацією візиту Тимошенко займався колишній сенатор Джим Слеттері, який також є партнером лоббістської компанії Wiley Rein LLP. Остання мала ділові контакти з чоловіком Тимошенко Олександром і займалася, зокрема, просуванням в уряді США ідеї звільнення екс-прем`єра з ув'язнення. Після реалізації цієї мети Тимошенко і Wiley Rein LLP продовжили співпрацю - на цей раз з метою "підтримки суверенітету, цілісності, демократії та економічної стабільності в Україні".

Зокрема, відповідно до опублікованих документів, останній платіж в обсязі 130 тисяч доларів Тимошенко зробив 21 квітня. Всього за час співпраці він перерахував лоббістам понад мільйон доларів.

"Наприкінці першого тижня квітня пан Слеттері дзвонив відразу декільком людям, повідомивши, що візит скасовується", - повідомив Найєм.