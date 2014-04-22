Кабмін зареєстрував законопроект про амністію сепаратистів

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект щодо непереслідування учасників сепаратистських рухів, повідомляє Еспресо.TV.

Документ «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час масових акцій громадянського протистояння, що розпочалися 22 лютого 2014 року», текст якого оприлюднений на офіційному сайті парламенту, передбачає звільнення від кримінальної відповідальності осіб, «які були учасниками масових акцій громадянського протистояння, що розпочалися 22 лютого 2014 року».

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Дія цього закону поширюється учасників акцій за умови, якщо вони «не здійснили нових злочинів», «добровільно припинили протиправні діяння», «здали державним органам зброю, бойові припаси, вибухові речовини, вибухові пристрої, захоплену військову техніку та звільнили всі незаконно зайняті або захоплені будівлі, у тому числі будівлі та приміщення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій, які забезпечують життєдіяльність населених пунктів, транспорту та зв’язку, військові частини, вулиці, площі та інші громадські місця» протягом трьох днів з дня набрання чинності цим законом».

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, проте вводиться в дію з дня наступного за днем публікації на офіційному сайті ГПУ повідомлення в.о. генпрокурора про фактичне вчинення учасниками масових акцій роззброєння та звільнення будівель.

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Якщо ж за три дні ГПУ не оприлюднить відповідне повідомлення, то на четвертий день закон втратить свою силу.

Нагадаємо, амністію учасникам сепаратистських акцій є одним з пунктів "женевських домовленостей", досягнутих на зустрічі України, Росії, ЄС та США минулого тижня.