Яценюк закликав ВР прийняти законопроект про амністію для тих, хто складе зброю

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав у спільній заяві із в.о. президента України, головою ВР Олександром Турчиновим.

Він зазначив, що відповідна заява, зокрема, "продиктована як результат спільних домовленостей" зустрічі, що відбулась в Женеві між Україною, США, Європейським Союзом та РФ.

"Російська федерація була змушена засудити екстремізм. Та Російська федерація підписалась під заявою, наслідком якої повинно бути роззброєння всіх незаконно сформованих воєнізованих формувань та звільнення всіх адміністративних приміщень, в тому числі й тих приміщень, які захоплені на місцях - Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та органів виконавчої влади", - наголосив Яценюк.Читайте також"Женевська четвірка" домовилася про звільнення захоплених будівель в Україні

Він також підкреслив, що "терористів ніхто підтримувати не буде". "Ми підтримуємо мирний український народ, який має право керувати в своїй державі і який має право впливати як на центральну, так і на місцеву владу", - сказав прем'єр.

Яценюк нагадав, що уряд вже вніс до парламенту законопроект про амністію для всіх, хто здасть зброю, вийде з приміщень і почне разом із українським народом будувати суверенну і незалежну Україну.

"Прикро, що сьогодні цей закон не проголосований, хоча міг би бути проголосований, якби на це була воля наших політичних опонентів. Але ми закликаємо всі сторони невідкладно стабілізувати ситуацію і вже на наступному тижні в парламенті проголосувати цей законопроект", - сказав Яценюк.

Нагадаємо, 10 квітня. в.о. президента, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов заявив, що готовий підписати указ щодо непорушення кримінальних справ стосовно людей, які захоплювали приміщення у східних областях, якщо ці особи складуть зброю.

9 квітня фракція Партії регіонів підготувала законопроект про амністію протестувальників на сході України. Пізніше народний депутат від Партії регіонів Володимир Бандуров наголошував, що його фракція не голосуватиме за жодні законопроекти, доки до порядку денного не буде включено законопроект про амністію.