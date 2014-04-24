Міносвіти: Студенти Донбасу не підтримують сепаратистів

Міністр освіти та науки України Сергій Квіт заявив, що студенти Донбасу не підтримують сепаратистів і не беруть участі в акціях на сході України.

Про це Квіт заявив у Брюсселі, відповідаючи на запитання УНІАН після конференції, присвяченій налагодженню діалогу між Україною та Росією, організованій Університетом Брюсселя.

"Ситуація в студентському середовищі на Донбасі нормальна. Я був там минулого тижня. Люди дуже згуртовані. Студенти в цьому абсолютно не беруть участі - як також і шахтарі. Донеччани ходять боком і з під-лоба на ці акції дивляться. Я зустрічався зі студентами, профспілками - ситуація нормальна", - сказав міністр.

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"Я був також в Харкові, і там ректори видали спільну заяву проти сепаратизму. Треба розуміти, що ректори в Україні самі нічого не роблять - якщо їх про це не попросить міністр. Але я нікого не просив! Тому, це щось нове - щоб ректори вузів самі робили таку політичну заяву - це нове для України. Мабуть, їх цей сепаратизм вже допік", - додав Квіт.

Довідка УНІАН. Росія у березні анексувала український Крим.

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17 квітня під час «прямої лінії» з росіянами Путін визнав, що незаконний референдум у Криму пройшов за участю російської армії.

Проте Росія не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні. 12-13 квітня російські озброєні бойовики захопили адмінбудівлі у низці міст Донецької області. Вони викрадають, піддають тортурам і вбивають людей, обстрілюють українські літаки, нападають на військові об'єкти.