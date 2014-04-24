Після України Путін займеться Нагірним Карабахом – російський політолог

Після поширення впливу на частину території України президент Росії Володимир Путін, імовірно, займеться Нагірним Карабахом і Латвією. Таку точку зору в інтервʼю Радіо Свобода висловив російський політолог Станіслав Бєлковський.

«Я вважаю, що після України завдання для нього – це визнання Нагорного Карабаху, завдяки чому він отримає підтримку вірменської діаспори у США, Канаді та Франції, що з зовнішньополітичної точки зору для нього важливо. І ще – приведення до влади проросійських сил у Латвії, тому що йому треба поставити ногу на Балтію. В Естонії і в Литві він цього зробити не може, але в Латвії може», – зазначив Бєлковський.

Читайте такожThe Washington Post: У Росії «радянська весна»

«Я вважаю, що на території країн НАТО, будь-яких, Путін не буде діяти так, як він діє в Україні», – додав російський політолог.

На початку 1990-х років унаслідок війни, яку провели місцеві вірмени за підтримки Вірменії, Азербайджан втратив контроль над більшою частиною Нагірного Карабаху.

Читайте такожГриценко: Ситуація в Україні – це питання безпеки всього світу

У Баку вважають, що Вірменія окупувала цей регіон. Самопроголошеної «незалежності» Нагірного Карабаху формально не визнає жодна держава світу, зокрема, й сама Вірменія, хоча фактично Єреван надає цьому сепаратистському регіонові Азербайджану всіляку підтримку.