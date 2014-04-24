Путін: Якщо Київ почав застосовувати армію, то це серйозний злочин проти народу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив президент Росії Володимир Путін, виступаючи на медіа-форумі.

"Якщо дійсно сьогоднішній режим у Києві почав застосовувати армію проти населення всередині країни, то це дуже серйозний злочин проти свого народу", - сказав він.

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За словами Путіна, про початок бойових дій у Донецькій області України він дізнався зі ЗМІ.

Путін нагадав, що навіть, на його думку, «легітимний глава України» Віктор Янукович не зважився на залучення армії для розгону мітингів у Києві, хоча мав на це відповідний мандат.

Путін переконаний, що нинішня влада в Києві «такого мандата не має, а легітимність взагалі їхніх дій - лише часткова». «Це хунта, кліка якась», - заявив він.

«Дії влади Києва проти народу України матимуть для них наслідки, зокрема в плані міждержавних відносин РФ і України», - заявив Путін.

«Це не гостра фаза, а це каральна операція, яка матиме наслідки для людей, які ухвалюють ці рішення, зокрема для міждержавних відносин», - заявив президент РФ.

На думку Путіна, якби Крим не увійшов до складу Росії, ситуація там могла б виявитися гіршою, ніж на південному сході України. «Коли б не реальна підтримка Росії людям, які проживають в Криму, то там неможливо було б здійснити цивілізований процес волевиявлення громадян. Все було б те саме, що зараз відбувається на сході та півдні України. Було б все те саме і, напевно, ще гірше», - сказав він.

За оцінкою Путіна, «це зайвий раз підтверджує, що ми все зробили правильно і своєчасно».

Як повідомляв УНІАН, з 12 квітня Слов'янськ Донецької області зайнятий озброєними терористами.

За даними ЗМІ, сьогодні, 24 квітня, українські військові на бронетранспортерах прорвалися через блокпост сепаратистів на півночі від Слов'янська.

Прес-секретар сепаратистів повідомила AFP, що люди, які утримують контроль над будівлею міської ради в Слов'янську, готуються до штурму.

Reuters повідомляє, що українські солдати одержали контроль над блокпостом сепаратистів на північ від Слов'янська.

За даними МВС, під час проведення антитерористичної операції підрозділами Міністерства внутрішніх справ і Міністерства оборони України деблоковані та знищені три блокпости незаконних збройних формувань в північно-східній частині Слов'янська. «Під час бойового зіткнення до 5 терористів було знищено. З боку учасників АТО один боєць дістав поранення», - говориться в повідомленні.