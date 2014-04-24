Путін: Якщо Київ почав застосовувати армію, то це серйозний злочин проти народу
Якщо влада України почала застосовувати армію проти населення всередині країни, це дуже серйозний злочин проти свого народу.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив президент Росії Володимир Путін, виступаючи на медіа-форумі.
"Якщо дійсно сьогоднішній режим у Києві почав застосовувати армію проти населення всередині країни, то це дуже серйозний злочин проти свого народу", - сказав він.
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За словами Путіна, про початок бойових дій у Донецькій області України він дізнався зі ЗМІ.
Путін нагадав, що навіть, на його думку, «легітимний глава України» Віктор Янукович не зважився на залучення армії для розгону мітингів у Києві, хоча мав на це відповідний мандат.
Путін переконаний, що нинішня влада в Києві «такого мандата не має, а легітимність взагалі їхніх дій - лише часткова». «Це хунта, кліка якась», - заявив він.
«Дії влади Києва проти народу України матимуть для них наслідки, зокрема в плані міждержавних відносин РФ і України», - заявив Путін.
«Це не гостра фаза, а це каральна операція, яка матиме наслідки для людей, які ухвалюють ці рішення, зокрема для міждержавних відносин», - заявив президент РФ.
На думку Путіна, якби Крим не увійшов до складу Росії, ситуація там могла б виявитися гіршою, ніж на південному сході України. «Коли б не реальна підтримка Росії людям, які проживають в Криму, то там неможливо було б здійснити цивілізований процес волевиявлення громадян. Все було б те саме, що зараз відбувається на сході та півдні України. Було б все те саме і, напевно, ще гірше», - сказав він.
За оцінкою Путіна, «це зайвий раз підтверджує, що ми все зробили правильно і своєчасно».
Як повідомляв УНІАН, з 12 квітня Слов'янськ Донецької області зайнятий озброєними терористами.
За даними ЗМІ, сьогодні, 24 квітня, українські військові на бронетранспортерах прорвалися через блокпост сепаратистів на півночі від Слов'янська.
Прес-секретар сепаратистів повідомила AFP, що люди, які утримують контроль над будівлею міської ради в Слов'янську, готуються до штурму.
Reuters повідомляє, що українські солдати одержали контроль над блокпостом сепаратистів на північ від Слов'янська.
За даними МВС, під час проведення антитерористичної операції підрозділами Міністерства внутрішніх справ і Міністерства оборони України деблоковані та знищені три блокпости незаконних збройних формувань в північно-східній частині Слов'янська. «Під час бойового зіткнення до 5 терористів було знищено. З боку учасників АТО один боєць дістав поранення», - говориться в повідомленні.