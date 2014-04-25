У Слов'янську закриті школи, садки і магазини

08:52, 25 квітня 2014
Політика
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У Слов’янську Донецької області через проведення антитерористичної операції закрито школи, садки і магазини. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на тимчасовий сайт Донецької обласної державної адміністрації.

под Славянском / REUTERS

Зазначається, що жителям міста рекомендовано перебувати вдома.

«У місті закриті школи, садки, магазини. Всі сили Народної самооборони, озброєні бійці «народного ополчення» приведені в бойову готовність», – йдеться в повідомленні.Читайте такожАнтитерористична операція триває - Аваков

Крім того, за даними прес-служби Донецької ОДА, наразі військові української армії витіснили бойовиків з блокпоста в районі комбікормового заводу.

На сьогодні сепаратисти у Слов’янську утримують будівлю міського управління міліції, СБУ, міськраду, лікарні і готелі.

У ході антитерористичної операції в Слов’янську загинуло 5 осіб.

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